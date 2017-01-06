Великогабаритному транспорту перекриють в’їзд до Києва в разі снігопаду
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. 7-8 січня у столиці очікується ускладнення погодних умов: снігопади, хуртовини, пориви вітру 15-20 м/с. Вдень 8 січня сильні снігопади, снігові замети, на дорогах ожеледиця. Приріст снігу складе 10-15 см, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.
Окрім того, за інформацією синоптиків, у ці дні утримається холодна погода з температурою вночі 15-19°, вдень 7 січня 15-17°, 8 січня 11-13° морозу.
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Нагадаємо, що в разі снігопаду в суботу вранці буде прийнято рішення перекрити в’їзд до столиці великогабаритного транспорту.
Щоб уникнути небезпеки, пов’язаної із природними явищами, міська влада закликає водіїв, за можливості, не користуватися власним автотранспортом у період негоди.
Нагадуємо, що в зв’язку зі зниженням температури повітря можливе збільшення кількості випадків переохолодження, обмороження та замерзання.