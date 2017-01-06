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Крупногабаритному транспорту перекроют въезд в Киев в случае снегопада

Киев • УНН

 • 10077 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. 7-8 января в столице ожидается осложнение погодных условий: снегопады, метели, порывы ветра 15-20 м / с. Днем 8 января сильные снегопады, снежные заносы, на дорогах гололедица. Прирост снега составит 10-15 см, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Кроме того, по информации синоптиков, в эти дни сохранится холодная погода с температурой ночью 15-19 °, днем ​​7 января 15-17 °, 8 января 11-13 ° мороза.

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Напомним, что в случае снегопада в субботу утром будет принято решение перекрыть въезд в столицу крупногабаритного транспорта.

Чтобы избежать опасности, связанной с природными явлениями, городские власти призывают водителей по возможности не пользоваться собственным автотранспортом в период непогоды.

Напоминаем, что в связи с понижением температуры воздуха возможно увеличение количества случаев переохлаждения, обморожения и замерзания.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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