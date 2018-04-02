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Великоднє перемир'я: бойовики третю добу обстрілюють безпілотники ОБСЄ

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. Бойовики окупаційних адміністрацій на Донбасі третю добу поспіль, порушуючи “Великоднє перемир’я”, активно застосовують стрілецьку зброю по безпілотних літальних апаратах Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Про це з посиланням на інформацію СЦКК повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк, передає кореспондент УНН.

“Українська сторона Спільного центру з контролю і координації з питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) інформує, що бойовики окупаційних адміністрацій РФ, третю добу поспіль порушуючи „Великоднє перемир’я“, активно застосовують стрілецьку зброю по безпілотних літальних апаратах Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ”, — зазначив речник.

Так, за інформацією спостерігачів ОБСЄ, протягом останніх трьох днів, під час проведення верифікаційних заходів відведення техніки і озброєння на тимчасово непідконтрольних уряду України районах, бойовики російсько-окупаційних військ тричі обстріляли безпілотні літальні апарати Спеціальної моніторингової місії.

При цьому, за словами речника, поблизу населеного пункту Міусинськ Луганської області безпілотник місії був збитий. У всіх випадках представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ були змушені покинути зазначені райони спостереження.

“Разом з тим, спостерігачам Місії вдалося задокументувати переміщення в цьому районі колони техніки бойовиків в складі 10 одиниць БМП, а також заходи підготовки підрозділів російсько-окупаційних військ”, — додав Гуцуляк.

Нагадаємо, режим припинення вогню, узгоджений сторонами конфлікту в зв’язку з Великоднем, 30 березня вступив в силу на Донбасі.

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