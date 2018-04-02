Пасхальное перемирие: боевики третьи сутки обстреливают беспилотники ОБСЕ

"Украинская сторона Общего центра по контролю и координации по вопросам прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) информирует, что боевики оккупационных администраций РФ, третьи сутки подряд, нарушая "Пасхальное перемирие", активно применяют стрелковое оружие по беспилотным летательным аппаратам Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", - отметил спикер.

Так, по информации наблюдателей ОБСЕ, в течение последних трех дней, во время проведения верификационных мероприятий отвода техники и вооружения на временно неподконтрольных правительству Украины районах, боевики российско-оккупационных войск трижды обстреляли беспилотные летательные аппараты Специальной мониторинговой миссии.

При этом, по словам спикера, вблизи населенного пункта Миусинск Луганской области беспилотник миссии был сбит. Во всех случаях представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ были вынуждены покинуть указанные районы наблюдения.

"Вместе с тем, наблюдателям Миссии удалось задокументировать перемещения в этом районе колонны техники боевиков в составе 10 единиц БМП, а также меры подготовки подразделений российско-оккупационных войск", - добавил Гуцуляк.

Напомним, режим прекращения огня, согласованный сторонами конфликта в связи с Пасхой, 30 марта вступил в силу в Донбассе.