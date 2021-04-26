Великодня "тиша" на Донбасі на фінальній стадії погодження – Президент

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"Засідання ТКГ, перш за все безпекової підгрупи, буде ще завтра, буде продовження. Мені здається, всі сторони вже все погодили, але – не погодили тільки документальне формулювання цієї згоди. Ми дуже цього хочемо, дуже хочеться, щоб на Великдень не було пострілів і не було смертей. Для цього все робиться, українська сторона вже все для цього зробила", - сказав Президент.

Деталі

На засіданні безпекової підгрупи Тристоронньої контактної групи минулого тижня всі сторони погодились із тим, що треба виробити додаткові механізми щодо посилення режиму припинення вогню.



Документ обговорить робоча підгрупа з урахуванням пропозицій 27 квітня. Якщо підгрупа прийде до позитивного висновку, його обговорять ще раз на загальній ТКГ 28 квітня, після чого ухвалять.

Зі слів Голови української делегації в ТКГ Леоніда Кравчука, це – важливий крок до встановлення миру на Донбасі.



