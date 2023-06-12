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Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року
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Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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Великобританія має скористатися можливостями штучного інтелекту, щоб залишатися технологічною столицею - Сунак

Київ • УНН

 • 765162 перегляди

КИЇВ. 12 червня. УНН. Британія повинна діяти швидко, щоб залишатися технологічною столицею, – сказав прем’єр-міністр Ріші Сунак лідерам технологічних компаній у понеділок, закликаючи їх зрозуміти можливості та виклики штучного інтелекту, пише Reuters, передає УНН.

Великобританія має скористатися можливостями штучного інтелекту, щоб залишатися технологічною столицею - Сунак

Цитата  

Сунак, виступаючи на початку London Tech Week, зауважив, що «тектонічні плити технологій зміщуються».

«Ми повинні діяти – і діяти швидко – якщо ми хочемо не тільки зберегти нашу позицію однієї зі світових технологічних столиць... але піти ще далі і зробити цю країну найкращою у світі у розвитку та інвестуванні у технологічний бізнес", - сказав Сунак. «Це моя мета. І я відчуваю терміновість і відповідальність переконатися, що ми схопимо її».

Деталі 

Зараз уряди в усьому світі намагаються знайти баланс, за допомогою якого вони зможуть оцінити й приборкати деякі потенційні негативні наслідки ШІ, не стримуючи інновації.

Британія в березні вирішила розділити регулятивну відповідальність за штучний інтелект між тими органами, які контролюють права людини, охорону здоров’я та безпеку, а також конкуренцію, замість того, щоб створити новий орган, присвячений цій технології.

Сунак кажу, що технологічний сектор лежить в основі його пріоритету для розвитку економіки, і окреслить, як уряд працюватиме з бізнесом, щоб отримати вигоду від можливостей, які надають трансформаційні технології, такі як ШІ, які прихильники порівнюють з появою Інтернету.

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