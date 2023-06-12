Великобритания должна воспользоваться возможностями искусственного интеллекта, чтобы оставаться технологической столицей - Сунак

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Сунак, выступая в начале London Tech Week, заметил, что «тектонические плиты технологий смещаются».

«Мы должны действовать – и действовать быстро – если мы хотим не только сохранить нашу позицию одной из мировых технологических столиц... но пойти еще дальше и сделать эту страну лучшей в мире в развитии и инвестировании в технологический бизнес", - сказал Сунак. «Это моя цель. И я чувствую срочность и ответственность за то, чтобы убедиться, что мы поймаем ее».

Детали

Сейчас правительства во всем мире пытаются найти баланс, с помощью которого они смогут оценить и обуздать некоторые потенциальные негативные последствия ИИ, не сдерживая инновации.

Британия в марте решила разделить регулятивную ответственность за искусственный интеллект между теми органами, которые контролируют права человека, здравоохранение и безопасность, а также конкуренцию, вместо того, чтобы создать новый орган, посвященный этой технологии.

Сунак говорит, что технологический сектор лежит в основе его приоритета для развития экономики, и очертит, как правительство будет работать с бизнесом, чтобы извлечь выгоду из возможностей, которые предоставляют трансформационные технологии, такие как ИИ, которые сторонники сравнивают с появлением Интернета.