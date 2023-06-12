Великобритания должна воспользоваться возможностями искусственного интеллекта, чтобы оставаться технологической столицей - Сунак

$41.080.11
45.050.50
ukru
НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
18:32 • 10310 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
14:05 • 51398 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
13:48 • 104191 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 104343 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 246192 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 128164 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 118118 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 358851 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 83000 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 135469 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

2м/с
54%
Популярные новости

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 160927 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 117145 просмотра

Сжег Mercedes стоимостью более 6,7 млн грн: в Киеве задержали водителя владелицы авто

8 апреля, 12:46 • 17457 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 97741 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 63014 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 246177 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 283562 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 358839 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 338621 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 386882 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Михаил Федоров

Алексей Гончаренко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 63670 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 98394 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 117802 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 161548 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 76971 просмотра
Актуальное

YouTube

Форбс

Время (журнал)

Facebook

Instagram

Великобритания должна воспользоваться возможностями искусственного интеллекта, чтобы оставаться технологической столицей - Сунак

Киев • УНН

 • 765162 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. Великобритания должна действовать быстро, чтобы оставаться технологической столицей, – сказал премьер-министр Риши Сунак лидерам технологических компаний в понедельник, призывая их понять возможности и вызовы искусственного интеллекта, пишет Reuters, передает УНН.

Великобритания должна воспользоваться возможностями искусственного интеллекта, чтобы оставаться технологической столицей - Сунак

Цитата  

Сунак, выступая в начале London Tech Week, заметил, что «тектонические плиты технологий смещаются».

«Мы должны действовать – и действовать быстро – если мы хотим не только сохранить нашу позицию одной из мировых технологических столиц... но пойти еще дальше и сделать эту страну лучшей в мире в развитии и инвестировании в технологический бизнес", - сказал Сунак. «Это моя цель. И я чувствую срочность и ответственность за то, чтобы убедиться, что мы поймаем ее».

Детали 

Сейчас правительства во всем мире пытаются найти баланс, с помощью которого они смогут оценить и обуздать некоторые потенциальные негативные последствия ИИ, не сдерживая инновации.

Британия в марте решила разделить регулятивную ответственность за искусственный интеллект между теми органами, которые контролируют права человека, здравоохранение и безопасность, а также конкуренцию, вместо того, чтобы создать новый орган, посвященный этой технологии.

Сунак говорит, что технологический сектор лежит в основе его приоритета для развития экономики, и очертит, как правительство будет работать с бизнесом, чтобы извлечь выгоду из возможностей, которые предоставляют трансформационные технологии, такие как ИИ, которые сторонники сравнивают с появлением Интернета.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Технологии
Brent
$62.37
Bitcoin
$77,259.00
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$2,998.00
Ethereum
$1,481.66