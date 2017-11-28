Великий потоп у Житомирі: жителям п'ятиповерхівки залило квартири

Вода зі стелі мешканців будинку почала текти ще вчора. Причина в тому, що підрядник, якого ОСББ найняло замінити покрівлю будинку, не розрахував з погодою, отож дощі зі снігом, які розпочались вчора, почали текти у квартири мешканців багатоповерхівки.

"В одній кімнаті і в другій тече. Тут стояло ліжко дитяче - подушка була вся мокра... За ніч миска вже була повна - вже змінювали її - ось уже знову половина є, плюс відро", - розповів мешканець п'ятого поверху Станіслав.

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Загалом, вода залила квартири на верхніх поверхах трьох під'їздів. Проте на даху в цей час продовжує працює бригада працівників - латають попри дощ. Свою провину будівельники визнають і перед мешканцями вибачаються. Втім, кажуть, що у затримці винні не тільки вони. Мовляв, були затримки із поставкою будівельних матеріалів, а потім підвела погода.

"25-29 жовтня почали розмовляти за мінеральну вату, а вона приїхала в середині листопада. Закінчимо до Нового року - тижнів зо два закінчимо - найголовніше закінчити те, що ми розкрили", - говорить бригадир працівників Ігор Озерковський.

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Провину визнає і директор фірми-підрядника. Наразі вже складено відповідні акти по кожній квартирі. Отож мешканцям або компенсують збитки, або ж запропонують провести ремонт силами робітників, які латають дах будинку.

"Я вже акти взяв - як можна відмовитись. Це ж люди розумієте. Це треба з людьми, коли воно вже все заспокоїться, сісти, прорахувати з начальником ОСББ і дійти до якоїсь грошової суми. Чи я просто можу дати людей і вони виправлять цей ремонт і зроблять не гірше, ніж було раніше", - зазначив директор фірми-підрядника Андрій Ходаківський.