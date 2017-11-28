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Большой потоп в Житомире: жителям пятиэтажки залило квартиры

Большой потоп в Житомире: жителям пятиэтажки залило квартиры

Киев  •  УНН

 • 16391 просмотра

ЖИТОМИР-КИЕВ. 28 ноября. УНН. В Житомире из-за халатности строителей жители пятиэтажки получили протекающую крышу и потоп в квартирах, сообщает корреспондент УНН.

Вода с потолка жильцов дома начала течь еще вчера. Причина в том, что подрядчик, которого ОСМД наняло заменить кровлю дома, не рассчитал с погодой, поэтому дожди со снегом, которые начались вчера, начали затекать в квартиры жителей многоэтажки.

"В одной комнате и во второй течет. Здесь стояла кровать детская - подушка была вся мокрая ... За ночь миска уже была полная - уже меняли ее - вот уже снова половина есть, плюс ведро", - рассказал житель пятого этажа Станислав.

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В общем, вода залила квартиры на верхних этажах трех подъездов. Однако на крыше в это время продолжает работать бригада работников - латают несмотря на дождь. Свою вину строители признают и перед жителями извиняются. Впрочем, говорят, что в задержке виноваты не только они. Мол, были задержки с поставкой строительных материалов, а затем подвела погода.

"25-29 октября начали разговаривать о минеральной вате, а она приехала в середине ноября. Закончим к Новому году - недели две закончим - самое главное закончить то, что мы раскрыли", - говорит бригадир работников Игорь Озерковський.

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Вину признает и директор фирмы-подрядчика. Сейчас уже составлены соответствующие акты по каждой квартире. Поэтому жителям или компенсируют убытки, или же предложат провести ремонт силами рабочих, которые латают крышу дома.

"Я уже акты взял - как можно отказаться. Это же люди понимаете. Это надо с людьми, когда оно уже все успокоится, сесть, просчитать с начальником ОСМД и дойти до какой-то денежной суммы. Или я просто могу дать людей и они сделают этот ремонт и не хуже, чем было раньше", - отметил директор фирмы-подрядчика Андрей Ходаковский.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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