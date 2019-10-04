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Великий бізнес у цьому році сплатив майже 46 млрд грн ЄСВ

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 жовтня. УНН. З початку року великим бізнесом сплачено майже 46 млрд грн єдиного соціального внеску (ЄСВ). Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби.

Великий бізнес у цьому році сплатив майже 46 млрд грн ЄСВ

“Сплата податку з доходів фізичних осіб із заробітної плати та ЄСВ, що нараховані платниками Офісу великих платників податків ДПС за січень — вересень 2019 року зросла у порівнянні з аналогічним періодом минулого року”, — йдеться в повідомленні.

А саме, з початку року до Зведеного бюджету надійшло 21,1 млрд грн податку з доходів фізичних осіб із заробітної плати, що на 20,8%, або на 3,6 млрд грн більше, ніж за 9 місяців 2018 року.

“Протягом дев’яти місяців 2019 року підприємствами Офісу великих платників сплачено 45,8 млрд грн ЄСВ, що на 7,5 млрд грн, або на 19,5% більше минулорічних показників. На 19,4%, або на 669,8 млн грн зросли надходження військового збору, якого протягом дев’яти місяців 2019 року сплачено до Державного бюджету 4,1 млрд грн”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за вісім місяців 2019 року до бюджету надійшло 176,5 млрд грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ), що на 21,7% більше проти аналогічного періоду минулого року.

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