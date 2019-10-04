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Крупный бизнес в этом году заплатил почти 46 млрд грн ЕСВ

Киев • УНН

 • 10123 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. С начала года крупным бизнесом уплачено почти 46 млрд грн единого социального взноса (ЕСВ). Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы.

Крупный бизнес в этом году заплатил почти 46 млрд грн ЕСВ

"Уплата налога с доходов физических лиц с заработной платы и ЕСВ, начисленные плательщиками Офиса крупных налогоплательщиков ГНС за январь - сентябрь 2019 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении.

В частности, с начала года в Сводный бюджет поступило 21,1 млрд грн налога с доходов физических лиц с заработной платы, на 20,8%, или на 3,6 млрд грн больше, чем за 9 месяцев 2018 года.

"В течение девяти месяцев 2019 года предприятиями Офиса крупных плательщиков уплачено 45,8 млрд грн ЕСВ, на 7,5 млрд грн, или на 19,5% больше прошлогодних показателей. На 19,4%, или на 669,8 млн грн выросли поступления военного сбора, которого в течение девяти месяцев 2019 года уплачено в Государственный бюджет 4,1 млрд грн", - говорится в сообщении.

Напомним, за восемь месяцев 2019 года в бюджет поступило 176,5 млрд грн единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ), что на 21,7% больше аналогичного периода прошлого года.

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