Надходження ЄСВ зросли на майже 22%
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. За вісім місяців 2019 року до бюджету надійшло 176,5 млрд грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ), що на 21,7% більше проти аналогічного періоду минулого року. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Державної податкової служби України.
"У січні-серпні 2019 року Державною податковою службою України забезпечено надходження 176,5 млрд грн ЄСВ. Цей показник перевищує суму сплати єдиного внеску за січень-серпень минулого року на 21,7%, або на 31,4 млрд гривень", - йдеться у повідомленні.
Так, у серпні 2019 року було забезпечено 21,9 млрд грн ЄСВ, що на 20%, або на 3,6 млрд грн більше серпня 2018 року.
Нагадаємо, нардепи ухвалили зміни щодо єдиної звітності по ЄСВ і ПДФО.