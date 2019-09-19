Нардепи ухвалили зміни щодо єдиної звітності по ЄСВ і ПДФО
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Народні депутати України підтримали в цілому законопроекти 1057 і 1072, які передбачаються, відповідно, внесення змін до закону Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і до Податкового кодексу щодо подання єдиної звітності з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і податку на доходи фізичних осіб. Кожен із законопроектів підтримали по 335 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Проект закону 1057 про внесення змін до закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” щодо подання єдиної звітності з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і податку на доходи фізичних осіб направлений на врегулювання питань подання єдиної звітності з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і податку на доходи фізичних осіб.
Ухвалення та реалізація запропонованого законопроекту сприятиме спрощенню умов для ведення бізнесу, спрощенню адміністрування податку з доходів фізичних осіб та єдиного соціального внеску, зменшенню кількості та обсягу податкової звітності.
Проект Закону 1072 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо подання єдиної звітності з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і податку на доходи фізичних осіб.
Нагадаємо, 11 вересня відповідні законопроекти підтримали народні депутати в першому читанні.