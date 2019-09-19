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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 56251 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 110971 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 102822 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 109919 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119502 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148203 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148612 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140443 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Нардепы приняли изменения по единой отчетности по ЕСВ и НДФЛ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 сентября. УНН. Народные депутаты Украины поддержали в целом законопроекты 1057 и 1072, которые предусматриваются, соответственно, внесения изменений в закон О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и в Налоговый кодекс относительно представления единой отчетности по единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхования и налога на доходы физических лиц. Каждый из законопроектов поддержали по 335 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Проект закона 1057 о внесении изменений в закон Украины “О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование” по представлению единой отчетности по единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование и налога на доходы физических лиц направлен на урегулирование вопросов предоставления единой отчетности по единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование и налога на доходы физических лиц.

Принятие и реализация предложенного законопроекта будет способствовать упрощению условий для ведения бизнеса, упрощению администрирования налога с доходов физических лиц и единого социального взноса, уменьшению количества и объема налоговой отчетности.

Проект Закона 1072 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно предоставления единой отчетности по единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование и налога на доходы физических лиц.

Напомним, 11 сентября соответствующие законопроекты поддержали народные депутаты в первом чтении.

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