Нардепы приняли изменения по единой отчетности по ЕСВ и НДФЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Народные депутаты Украины поддержали в целом законопроекты 1057 и 1072, которые предусматриваются, соответственно, внесения изменений в закон О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и в Налоговый кодекс относительно представления единой отчетности по единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхования и налога на доходы физических лиц. Каждый из законопроектов поддержали по 335 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
Проект закона 1057 о внесении изменений в закон Украины “О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование” по представлению единой отчетности по единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование и налога на доходы физических лиц направлен на урегулирование вопросов предоставления единой отчетности по единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование и налога на доходы физических лиц.
Принятие и реализация предложенного законопроекта будет способствовать упрощению условий для ведения бизнеса, упрощению администрирования налога с доходов физических лиц и единого социального взноса, уменьшению количества и объема налоговой отчетности.
Проект Закона 1072 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно предоставления единой отчетности по единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование и налога на доходы физических лиц.
Напомним, 11 сентября соответствующие законопроекты поддержали народные депутаты в первом чтении.