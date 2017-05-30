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Великий Бар'єрний риф врятувати не вдасться – вчені

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. Вчені заявили про те, що значна частина плану з порятунку Великого Бар’єрного рифу більше не діє через зміни клімату, передає УНН з посиланням на The Guardian.

Великий Бар'єрний риф врятувати не вдасться – вчені

Зазначається, що риф може бути внесений до списку об’єктів всесвітньої спадщини, що знаходяться під загрозою.

У 2015 році був представлений план спрямований на те, щоб “забезпечити виконання Великим Бар’єрним рифом видатних універсальних функцій”. Тепер же вчені заявили про те, що збереження цінності бар’єрного рифа в якості природної спадщини вже неможливо.

Зміни клімату, які відбулися в 2015 і 2016 роках, спричинили загибель майже половини коралів. Надалі вчені припускають посилення негативного впливу, що призведе до катастрофічних наслідків для коралів і біорізноманіття.

Як повідомляв УНН, великий Бар’єрний риф почав втрачати забарвлення — аерозйомка.

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