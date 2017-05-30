Большой Барьерный риф спасти не удастся - ученые
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Ученые заявили о том, что значительная часть плана по спасению Большого Барьерного рифа больше не действует из-за изменения климата, передает УНН со ссылкой на The Guardian.
Отмечается, что риф может быть внесен в список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой.
В 2015 году был представлен план направлен на то, чтобы "обеспечить выполнение Большой Барьерный риф выдающихся универсальных функций". Теперь же ученые заявили о том, что сохранение ценности барьерного рифа в качестве природного наследия уже невозможно.
Изменения климата, которые состоялись в 2015 и 2016 годах, привели к гибели почти половины кораллов. В дальнейшем ученые предполагают усиление негативного влияния, что приведет к катастрофическим последствиям для кораллов и биоразнообразия.
Как сообщал УНН, большой Барьерный риф начал терять окраску - аэросъемка.