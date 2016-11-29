Великі фармсклади зобов’язані гарантувати дотримання температурного режиму у разі віялових відключень електроенергії
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Фармацевтичні склади, на яких як правило зберігається значна кількість різноманітних ліків, зобов’язані мати відповідне устаткування, яке гарантує дотримання певного температурного режиму в приміщеннях, де перебувають ліки. У разі чи то віялових відключень світла чи то інших проблем з електропостачанням, холодильники на фармскладах повинні працювати безперебійно. Про це у коментарі УНН зазначив експерт Руслан Лис.
“Є умови зберігання ліків. Тут і мови не може бути, щодо того, що великі фармсклади повинні гарантувати якість ліків і роботу холодильників, у разі віявлових відключень. Адже, якщо ми говоримо про великі фармсклади, які мають ім’я, вони самі зацікавлені у тому, аби якість їхнього товару відповідала”, — сказав він.
При цьому за словами Р.Лиса, якщо мова про чорний ринок, де таблетки роблять в гараж, то звичайно, ні про який температурний режим не йдеться.
“Я впевнений на 90%, що всі великі фармсклади серйозно підходять до цього питання і забезпечені всім необхідним (генераторами, — ред)”, — додав він.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, аптеки, що не мають генераторів на випадок перебоїв зі світлом, замість ліків можуть продавати отруту.
При цьому, на предмет наявності генераторів та безперебійників аптечні заклади в Україні ніхто не перевіряє. Одна з причин такого явища полягає в тому, що Держлікслужба позбавлена можливості проконтролювати це питання через мораторій на перевірки.
За даними екпертів, на Київську область можуть чекати віялові відключення світла. Зокрема, це можливо, у разі холодної зими.
З аналогічних причин, вимикати електропостачання, можуть у різних регіонах країни.
Разом з тим, населені пункти країни періодично залишаються без електропостачання через аварії та стихії.