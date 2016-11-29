Большие фармсклады обязаны гарантировать соблюдение температурного режима при веерных отключениях электроэнергии
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Фармацевтические склады, на которых обычно хранится значительное количество различных лекарств, обязаны иметь соответствующее оборудование, которое гарантирует соблюдение определенного температурного режима в помещениях, где находятся лекарства. В случае веерных отключений света или других проблем с электроснабжением, холодильники на фармскладах должны работать бесперебойно. Об этом в комментарии УНН сказал эксперт Руслан Лис.
"Есть условия хранения лекарств. Здесь и речи не может быть, о том, что большие фармсклады должны гарантировать качество лекарств и работу холодильников, в случае веерных отключений. Ведь, если мы говорим о больших фармскладах, которые имеют имя, они сами заинтересованы в том, чтобы качество их товара соответствовало", - сказал он.
При этом, по словам Р.Лиса, если речь о черном рынке, где таблетки делают в гараж, то конечно, ни о каком температурном режиме речь не идет.
"Я уверен на 90%, что все крупные фармсклады серьезно подходят к этому вопросу и обеспечены всем необходимым (генераторами, - ред)", - добавил он.
Напомним, как сообщал УНН, аптеки, не имеющие генераторов на случай перебоев со светом, вместо лекарств могут продавать яд.
При этом, на предмет наличия генераторов и бесперебойников аптечные учреждения в Украине никто не проверяет. Одна из причин такого явления заключается в том, что Гослекслужба лишена возможности проконтролировать этот вопрос из-за моратория на проверки.
По данным экспертов, Киевскую область могут ждать веерные отключения света. В частности, это может быть в случае холодной зимы.
По аналогичным причинам, выключать электроснабжение, могут в разных регионах страны.
Вместе с тем, населенные пункты страны периодически остаются без электроснабжения из-за аварий и стихий.