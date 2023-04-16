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Великдень: у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі триває богослужіння

Великдень: у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі триває богослужіння

Київ • УНН

 • 872982 перегляди

КИЇВ. 16 квітня. УНН. У Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі триває Великоднє богослужіння. Про це повідомляє УНН з посиланням на пряму трансляцію ПЦУ зі служби. 

Цитата

"Пасхальне богослужіння зі Свято-Михайлівського Золотоверхого кафедрального собору.

Молімося спільно з Предстоятелем Православної Церкви України Блаженнійшим Митрополитом Епіфанієм", - пишуть у ПЦУ.

Додамо

Напередодні в ПЦУ опублікували Великоднє послання Епіфанія.

"Сьогодні ми в молитвах згадуємо всіх постраждалих, поранених, вигнаних із рідного дому, всіх, хто святкує Великдень в умовах тимчасової окупації, у полоні, під владою ворога. Нехай радість Воскресіння Христового світлом надії на перемогу й відновлення осяє і вас у цей важкий час.

Ми з удячністю згадуємо нині тих, хто виявляє співстраждання, допомагає біженцям та всім, хто має в чомусь якусь потребу. Ми вдячні всім нашим союзникам та людям доброї волі, адже завдяки їхній підтримці Україна успішно протистоїть російській агресії та продовжує боротьбу за свою власну свободу та за краще майбутнє для всього світу.

Наші особливі вітання – захисникам України, звитяжним воїнам, які наближають нашу перемогу. Нехай Господь допомагає вам у боротьбі за правду та благословить перемогою!", - зазначалося в посланні. 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В ПЦУ уточнили, що на Великдень Епіфаній служитиме у Свято-Михайлівському соборі

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