Пасха: в Свято-Михайловском Златоверхом соборе продолжается богослужение

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"Пасхальное богослужение из Свято-Михайловского Златоверхого кафедрального собора.

Молимся совместно с Предстоятелем Православной Церкви Украины Блаженнейшим Митрополитом Епифанием", - пишут в ПЦУ.

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Накануне в ПЦУ опубликовали Пасхальное послание Епифания.

"Сегодня мы в молитвах вспоминаем всех пострадавших, раненых, изгнанных из родного дома, всех, кто празднует Пасху в условиях временной оккупации, в плену, под властью врага. Пусть радость Воскресения Христова светом надежды на победу и восстановление озарит и вас в это трудное время.

Мы с благодарностью вспоминаем ныне тех, кто проявляет сострадание, помогает беженцам и всем, кто имеет в чем-то какую-то потребность. Мы благодарны всем нашим союзникам и людям доброй воли, ведь благодаря их поддержке Украина успешно противостоит российской агрессии и продолжает борьбу за свою собственную свободу и за лучшее будущее для всего мира.

Наши особые поздравления – защитникам Украины, победоносным воинам, которые приближают нашу победу. Пусть Господь помогает вам в борьбе за правду и благословит победой!", - отмечалось в послании.

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