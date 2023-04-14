Велика вода: на Київщині підтопило село Погреби, рятувальники евакуювали родину та пса

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Як повідомили у ДСНС, внаслідок підняття рівня води у річці Десна, у Броварському районі підтоплено село Погреби Зазимської територіальної громади.

Рятувальники евакуювали сім’ї в складі двох дорослих, двох діток та песика, які опинились заблокованими в межах свого домоволодіння внаслідок розливу річки вночі.

Загалом підтоплено більше 10 присадибних ділянок. Рятувальники постійно здійснюють моніторинг рівня води та надають допомогу населенню.

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