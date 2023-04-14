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Большая вода: на Киевщине подтопило село Погребы, спасатели эвакуировали семью и собаку

Киев • УНН

 • 1363541 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Из-за поднятия уровня воды в Десне на Киевщине подтоплено село Погребы. Как сообщили в ГСЧС, спасатели эвакуировали семью и собаку, передает УНН.

Детали

Как сообщили в ГСЧС, в результате поднятия уровня воды в реке Десна, в Броварском районе подтоплено село Погребы Зазимской территориальной громады.

Спасатели эвакуировали семью в составе двух взрослых, двух детей и собаки, которые оказались заблокированными в пределах своего домовладения в результате разлива реки ночью.

Всего подтоплено более 10 приусадебных участков. Спасатели постоянно осуществляют мониторинг уровня воды и оказывают помощь населению.

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