Большая вода: на Киевщине подтопило село Погребы, спасатели эвакуировали семью и собаку
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Из-за поднятия уровня воды в Десне на Киевщине подтоплено село Погребы. Как сообщили в ГСЧС, спасатели эвакуировали семью и собаку, передает УНН.
Детали
Как сообщили в ГСЧС, в результате поднятия уровня воды в реке Десна, в Броварском районе подтоплено село Погребы Зазимской территориальной громады.
Спасатели эвакуировали семью в составе двух взрослых, двух детей и собаки, которые оказались заблокированными в пределах своего домовладения в результате разлива реки ночью.
Всего подтоплено более 10 приусадебных участков. Спасатели постоянно осуществляют мониторинг уровня воды и оказывают помощь населению.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве из-за обильных дождей может подтопить пляжи и дачные массивы: как подготовиться