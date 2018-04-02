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Велика Британія збільшить оборонний бюджет на 1,13 млрд доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. Велика Британія оголосила про плани додати 1,13 мільярда доларів в бюджет Міністерства оборони на майбутній фінансовий рік. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання Defense News.

Повідомляється, що сьогоднішнього фінансування не вистачає для забезпечення нормального функціонування британських військових.

“Сьогоднішня заява забезпечить, що робота по відновленню нових атомних підводних човнів світового класу у Великобританії залишиться в розкладі, і це ще одна ознака глибокої прихильності уряду справі збереження нашої країни”, — зазначила прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей.

Більша частина фінансування буде вилучена з резервного фонду для програми підводних човнів Dreadnought, оголошеної в Стратегічному огляді обороноздатності і безпеки 2015 року.

“Захист — це дорога справа, якщо ви перебуваєте в прем’єр-лізі. І ми сповнені рішучості залишитися у прем’єр-лізі”, — повідомив заступник начальника штабу оборони Гордон Мессенджер.

Додається також те, що заява про збільшення фінансування пов’язана зі звинуваченнями на адресу Росії з боку Великої Британії та НАТО у замаху на вбивство екс-шпигуна Сергія Скрипаля з використанням нервово-паралітичної речовини.

Як повідомляв УНН, Порошенко подякував Сполученим Штатам за надання Україні фінансової допомоги.

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