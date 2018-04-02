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Великобритания увеличит оборонный бюджет на 1,13 млрд долларов

Великобритания увеличит оборонный бюджет на 1,13 млрд долларов

Киев  •  УНН

 • 8457 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Великобритания объявила о планах добавить 1,13 миллиарда долларов в бюджет Министерства обороны на будущий финансовый год. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Defense News.

Сообщается, что сегодняшнего финансирования не хватает для обеспечения нормального функционирования британских военных.

“Сегодняшнее заявление обеспечит, что работа по восстановлению новых атомных подводных лодок мирового класса в Великобритании останется в расписании, и это еще один признак глубокой приверженности правительства деле сохранения нашей страны”, — отметила премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй.

Большая часть финансирования будет удалена из резервного фонда для программы подводных лодок Dreadnought, объявленной в Стратегическом обзоре обороноспособности и безопасности 2015 года.

“Защита — это дорогостоящее дело, если вы находитесь в премьер-лиге. И мы полны решимости остаться в премьер-лиге”, — сообщил заместитель начальника штаба обороны Гордон Мессенджер.

Прилагается также то, что заявление об увеличении финансирования связано с обвинениями в адрес России со стороны Великобритании и НАТО в покушении на убийство экс-шпиона Сергея Скрипаля с использованием нервно-паралитического вещества.

Как сообщал УНН, Порошенко поблагодарил Соединенные Штаты за предоставление Украине финансовой помощи.

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