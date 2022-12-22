Велика Британія засудила Північну Корею за постачання зброї ПВК Вагнера

Цитата

"Той факт, що президент путін звертається за допомогою до Північної Кореї, є ознакою відчаю та ізоляції росії", - йдеться в заяві міністра закордонних справ Джеймса Клеверлі.

"Ми працюватимемо з нашими партнерами, щоб Північна Корея заплатила високу ціну за підтримку незаконної війни росії в Україні".

Доповнення

путін все частіше звертався до компанії Вагнер, яка належить євгену пригожину, за військовою підтримкою в Україні. пригожин витрачає понад 100 мільйонів доларів на місяць на фінансування операцій Вагнера в Україні. Вагнер вербує ув'язнених, зокрема з тяжкими захворюваннями.

ПВК Вагнера отримала партію зброї від КНДР.