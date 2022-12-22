Велика Британія засудила Північну Корею за постачання зброї ПВК Вагнера
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Велика Британія в четвер засудила Північну Корею після того, як Сполучені Штати заявили, що країна поставила зброю російській групі найманців Вагнера для підтримки російських сил, які борються в Україні, інформує УНН.
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"Той факт, що президент путін звертається за допомогою до Північної Кореї, є ознакою відчаю та ізоляції росії", - йдеться в заяві міністра закордонних справ Джеймса Клеверлі.
"Ми працюватимемо з нашими партнерами, щоб Північна Корея заплатила високу ціну за підтримку незаконної війни росії в Україні".
Доповнення
путін все частіше звертався до компанії Вагнер, яка належить євгену пригожину, за військовою підтримкою в Україні. пригожин витрачає понад 100 мільйонів доларів на місяць на фінансування операцій Вагнера в Україні. Вагнер вербує ув'язнених, зокрема з тяжкими захворюваннями.
ПВК Вагнера отримала партію зброї від КНДР.