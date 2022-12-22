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Великобритания осудила Северную Корею за поставку оружия ПВК Вагнера

Великобритания осудила Северную Корею за поставку оружия ПВК Вагнера

Киев • УНН

 • 375684 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Великобритания в четверг осудила Северную Корею после того, как Соединенные Штаты заявили, что страна поставила оружие российской группе наемников Вагнера для поддержки борющихся в Украине российских сил, информирует УНН.

Цитата

"Тот факт, что президент путин обращается за помощью к Северной Корее, является признаком отчаяния и изоляции россии", - говорится в заявлении министра иностранных дел Джеймса Клеверли.

"Мы будем работать с нашими партнерами, чтобы Северная Корея заплатила высокую цену за поддержку незаконной войны россии в Украине".

Дополнение

путин все чаще обращается к компании Вагнер, которая принадлежит евгению пригожину, за военной поддержкой в Украине. пригожин тратит более 100 миллионов долларов в месяц на финансирование операций Вагнера в Украине. Вагнер вербует заключенных, в том числе с тяжелыми заболеваниями.

ПВК Вагнера получила партию оружия от КНДР.

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