Велика Британія запустила рекламну кампанію, щоб утримати албанців від перетину Ла-Маншу
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Британський уряд запустить рекламну кампанію, спрямовану на стримування перетину албанцями Ла-Маншу до Великої Британії, з повідомленням про те, що люди «зіткнуться із затриманнями та висилкою», якщо вони здійснять таку поїздку. Про це УНН пише з посиланням на ВВС.
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Міністерство внутрішніх справ не повідомило, скільки, як очікується, коштуватиме рекламна кампанія, але оголосило, що воно також пояснить небезпеки, з якими мігранти можуть зіткнутися під час подорожі на невеликих човнах.
Критики назвали кампанію «безглуздою» після того, як кількість перетинів Ла-Манша залишалася високою, попри аналогічні заходи, вжиті Міністерством внутрішніх справ минулого року.
У серпні минулого року в Facebook та Instagram було запущено рекламу албанською мовою, щоб спробувати утримати людей від подорожі.
Станом на березень 2023 року албанці були найпоширенішою національністю в подачі заяв про надання притулку у Великій Британії: албанські громадяни подали 13 714 заяв, 9 487 з яких надійшли в результаті прибуття на човнах, що перетинають Ла-Манш.
Урядовий законопроект про нелегальну міграцію спрямований на відправлення осіб, які шукають притулку, які прибувають до Великої Британії несанкціонованими маршрутами, додому або в третю країну, наприклад, до Руанди.
Міністри також сподіваються, що закон скоротить щоденні витрати на житло у розмірі 5,5 млн фунтів стерлінгів для мігрантів, які приїжджають до Великої Британії.
Законопроект, який зараз перебуває в Палаті лордів, піддався критиці з боку критиків, у тому числі архієпископа Кентерберійського, які стверджують, що він одночасно непрацездатний і «морально неприйнятний».
Додамо
Згідно з офіційними даними, минулого року Ла-Манш перетнули рекордні 45 756 осіб у порівнянні з 28 526 у 2021 році.
У 2018 році подорож здійснили 299 людей. За даними Міністерства внутрішніх справ Британії, у 2019 році їх було 1843, а у 2020 році їх кількість зросла до 8466.