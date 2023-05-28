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Великобритания запустила рекламную кампанию, чтобы удержать албанцев от пересечения Ла-Манша

Великобритания запустила рекламную кампанию, чтобы удержать албанцев от пересечения Ла-Манша

Киев • УНН

 • 485728 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. Британское правительство запустит рекламную кампанию, направленную на сдерживание пересечения албанцами Ла-Манша в Великобританию, с сообщением о том, что люди «столкнутся с задержаниями и высылкой», если они совершат такую поездку. Об этом УНН пишет со ссылкой на ВВС.

Детали

Министерство внутренних дел не сообщило, сколько, как ожидается, будет стоить рекламная кампания, но объявило, что оно также объяснит опасности, с которыми мигранты могут столкнуться во время путешествия на небольших лодках.

Критики назвали кампанию «бессмысленной» после того, как количество пересечений Ла-Манша оставалось высоким, несмотря на аналогичные меры, принятые Министерством внутренних дел в прошлом году.

В августе прошлого года в Facebook и Instagram была запущена реклама на албанском языке, чтобы попытаться удержать людей от путешествия.

По состоянию на март 2023 года албанцы были самой распространенной национальностью в подаче заявлений о предоставлении убежища в Великобритании: албанские граждане подали 13 714 заявлений, 9 487 из которых поступили в результате прибытия на лодках, пересекающих Ла-Манш.

Правительственный законопроект о нелегальной миграции направлен на отправку лиц, ищущих убежища, которые прибывают в Великобританию несанкционированными маршрутами, домой или в третью страну, например, в Руанду.

Министры также надеются, что закон сократит ежедневные расходы на жилье в размере 5,5 млн фунтов стерлингов для мигрантов, приезжающих в Великобританию.

Законопроект, который сейчас находится в Палате лордов, подвергся критике со стороны критиков, в том числе архиепископа Кентерберийского, которые утверждают, что он одновременно неработоспособен и «морально неприемлем».

Добавим

Согласно официальным данным, в прошлом году Ла-Манш пересекли рекордные 45 756 человек по сравнению с 28 526 в 2021 году.

В 2018 году путешествие совершили 299 человек. По данным Министерства внутренних дел Британии, в 2019 году их было 1843, а в 2020 году их количество возросло до 8466.

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