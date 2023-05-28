Великобритания запустила рекламную кампанию, чтобы удержать албанцев от пересечения Ла-Манша

Детали

Министерство внутренних дел не сообщило, сколько, как ожидается, будет стоить рекламная кампания, но объявило, что оно также объяснит опасности, с которыми мигранты могут столкнуться во время путешествия на небольших лодках.

Критики назвали кампанию «бессмысленной» после того, как количество пересечений Ла-Манша оставалось высоким, несмотря на аналогичные меры, принятые Министерством внутренних дел в прошлом году.

В августе прошлого года в Facebook и Instagram была запущена реклама на албанском языке, чтобы попытаться удержать людей от путешествия.

По состоянию на март 2023 года албанцы были самой распространенной национальностью в подаче заявлений о предоставлении убежища в Великобритании: албанские граждане подали 13 714 заявлений, 9 487 из которых поступили в результате прибытия на лодках, пересекающих Ла-Манш.

Правительственный законопроект о нелегальной миграции направлен на отправку лиц, ищущих убежища, которые прибывают в Великобританию несанкционированными маршрутами, домой или в третью страну, например, в Руанду.

Министры также надеются, что закон сократит ежедневные расходы на жилье в размере 5,5 млн фунтов стерлингов для мигрантов, приезжающих в Великобританию.

Законопроект, который сейчас находится в Палате лордов, подвергся критике со стороны критиков, в том числе архиепископа Кентерберийского, которые утверждают, что он одновременно неработоспособен и «морально неприемлем».

Добавим

Согласно официальным данным, в прошлом году Ла-Манш пересекли рекордные 45 756 человек по сравнению с 28 526 в 2021 году.

В 2018 году путешествие совершили 299 человек. По данным Министерства внутренних дел Британии, в 2019 году их было 1843, а в 2020 году их количество возросло до 8466.