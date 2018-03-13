Велика Британія закликала до негайного звільнення всіх українських політв'язнів у РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Велика Британія закликає до негайного звільнення всіх українських політичних в'язнів, переміщених на територію Росії, і їх повернення додому. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний Twitter-акаунт посольства Великої Британії в Україні та МЗС Сполученого Королівства.
“Росія продовжує порушувати міжнародне право. Велика Британія закликає до негайного звільнення всіх українських політичних в’язнів, переміщених у Росію, і їхнього повернення додому. Крим — це Україна”, — йдеться в повідомленні дипломатичної місії.
Як повідомляв УНН, представниця МЗС РФ Марія Захарова, виступаючи у прямому ефірі на каналі “Росія 1”, закликала інші держави “не лякати Росію”, особливо після недавнього послання президента РФ Володимира Путіна Федеральним зборам.