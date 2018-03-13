Великобритания призвала к немедленному освобождению всех украинских политзаключенных в РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Великобритания призывает к немедленному освобождению всех украинских политических заключенных, перемещенных на территорию России, и их возвращение домой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный Twitter-аккаунт посольства Великобритании в Украине и МИД Соединенного Королевства.
“Россия продолжает нарушать международное право. Великобритания призывает к немедленному освобождению всех украинских политических заключенных, перемещенных в Россию, и их возвращение домой. Крым — это Украина”, — говорится в сообщении дипмиссии.
Как сообщал УНН, представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая в прямом эфире на канале “Россия 1”, призвала другие государства “не пугать Россию”, особенно после недавнего послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.