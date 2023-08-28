Велика Британія ввела “обов'язкові” довічні покарання для найжахливіших вбивць
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Британський уряд заявив, що судді будуть зобов’язані накладати “обов’язкові” довічні покарання найжахливішим вбивцям, пише Reuters, передає УНН.
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Зазначається, що ця зміна захистить громадськість від найнебезпечніших правопорушників, поклавши на суддів законні вимоги видавати накази, за винятком надзвичайно обмежених обставин.
Переведення вказівок щодо призначення покарання на юридичну основу також додасть суддям більшої впевненості у винесенні наказів без ризику оскарження в апеляційних судах.
Також, зазначається, що ці накази будуть стандартним вироком за будь-які сексуально мотивовані вбивства.
Згідно з даними Ради з винесення вироків Англії та Уельсу, яка видає рекомендації щодо покарань, станом на 30 червня подібні покарання відбуваються рідко.
"Прийнявши обов’язкове довічне покарання для жахливих злочинців, які вчиняють найжахливіші види вбивств, ми подбаємо про те, щоб вони ніколи не вийшли на свободу", — сказав прем’єр-міністр Ріші Сунак.
Довіково
Починаючи з 1980-х років, міністр внутрішніх справ Великобританії міг вирішувати, скільки часу довічно ув'язнений повинен перебувати у тюрмі, перш ніж розглядати питання про дострокове звільнення.
Але це було успішно оскаржено в 2002 році на тій підставі, що покарання має вирішувати незалежний трибунал - суд - а не політик.
Наразі суддя встановлює мінімальний термін, який правопорушник повинен провести у в’язниці, перш ніж матиме право подати заяву на умовно-дострокове звільнення після винесення довічного ув’язнення.
У разі звільнення правопорушник залишатиметься під ліцензією до кінця свого життя та може бути відкликаний до в’язниці, якщо коли-небудь вважатиметься, що він становить небезпеку для суспільства.