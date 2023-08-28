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Великобритания ввела "обязательные" пожизненные наказания для самых ужасных убийц

Великобритания ввела "обязательные" пожизненные наказания для самых ужасных убийц

Киев • УНН

 • 779424 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. Британское правительство заявило, что судьи будут обязаны накладывать “обязательные" пожизненные наказания самым ужасным убийцам, пишет Reuters, передает УНН.

Детали 

Отмечается, что это изменение защитит общественность от опасных правонарушителей, возложив на судей законные требования издавать приказы, за исключением чрезвычайно ограниченных обстоятельств.

Перевод указаний по назначению наказания на юридическую основу также придаст судьям большую уверенность в вынесении приказов без риска обжалования в апелляционных судах.

Также, отмечается, что эти приказы будут стандартным приговором за любые сексуально мотивированные убийства.

Согласно данным Совета по вынесению приговоров Англии и Уэльса, который издает рекомендации по наказаниям, по состоянию на 30 июня подобные наказания происходят редко.

"Приняв обязательное пожизненное наказание для ужасных преступников, которые совершают самые ужасные виды убийств, мы позаботимся о том, чтобы они никогда не вышли на свободу", — сказал премьер-министр Риши Сунак.

Пожизненно

Начиная с 1980-х годов, министр внутренних дел Великобритании мог решать, сколько времени пожизненно заключенный должен находиться в тюрьме, прежде чем рассматривать вопрос о досрочном освобождении.

Но это было успешно оспорено в 2002 году на том основании, что наказание должен решать независимый трибунал - суд - а не политик.

В настоящее время судья устанавливает минимальный срок, который правонарушитель должен провести в’тюрьме, прежде чем будет иметь право подать заявление на условно-досрочное освобождение после вынесения пожизненного заключения.

В случае освобождения правонарушитель будет оставаться под лицензией до конца своей жизни и может быть отозван в тюрьму, если когда-либо будет считаться, что он представляет опасность для общества.

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