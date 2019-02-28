Велика Британія виділить 19 млн доларів на розвиток економіки Йорданії

КИЇВ. 28 лютого. УНН. Уряд Великої Британії передасть 14 млн фунтів стерлінгів (близько 19 млн доларів за поточним курсом) в фонд Світового банку (СБ), призначений для надання допомоги Йорданії в її економічному розвитку. Про це йдеться в повідомленні, поширеному канцелярією глави британського уряду Терези Мей, яка в четвер відкриє в Лондоні міжнародну конференцію “Йорданія: зростання і можливості”, передає УНН.