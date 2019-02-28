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Велика Британія виділить 19 млн доларів на розвиток економіки Йорданії

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. Уряд Великої Британії передасть 14 млн фунтів стерлінгів (близько 19 млн доларів за поточним курсом) в фонд Світового банку (СБ), призначений для надання допомоги Йорданії в її економічному розвитку. Про це йдеться в повідомленні, поширеному канцелярією глави британського уряду Терези Мей, яка в четвер відкриє в Лондоні міжнародну конференцію “Йорданія: зростання і можливості”, передає УНН.

“(Буде зроблений) внесок до цільового фонду Всесвітнього банка для Йорданії в розмірі 14 млн фунтів стерлінгів. Зібрані міжнародним співтовариством кошти будуть спрямовані на модернізацію державної системи управління, просування експорту і полегшення діяльності бізнесу”, — йдеться в документі.

Крім прем’єр-міністра Сполученого Королівства в конференції візьмуть участь міністр фінансів США Стівен Мнучін, верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні і виконуюча обов’язки голови Світового банку Крісталіна Георгієва. Планується, що Мей оголосить про готовність офіційного Лондона виступити поручителем при наданні Йорданії кредиту СБ на 250 млн доларів.

"Йорданія демонструвала рішучість у справі боротьби з тероризмом і в якості союзника в міжнародній коаліції, яка протистоїть"Даіши" (арабське найменування “Ісламська держава” — ред). З тієї ж рішучістю Йорданія прагне до миру і сприяє стабільності на Близькому Сході, — йдеться у наведеній Даунінг-стріт, 10 витягу з мови, яку виголосить на конференції Мей. — Десятиліттями Йорданія і Сполучене Королівство тісно співпрацювали з цим інших питань. Як я говорила Ірового лідерам на першому саміті Євросоюз — ЛАГ, що відбувся на цьому тижні, стабільність, мир і процвітання в регіоні важливі для Сполученого Королівства і Європи, і не тільки для нех".

Як повідомляв УНН, Президент США Дональд Трамп в середу, 6 лютого, висунув кандидатуру заступника міністра фінансів США з міжнародних справ Девіда Мелпаса на пост голови Світового банку (СБ).

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