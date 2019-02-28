Великобритания выделит 19 млн долларов на развитие экономики Иордании
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Правительство Великобритании передаст 14 млн фунтов стерлингов (около 19 млн долларов по текущему курсу) в фонд Всемирного банка (ВБ), предназначенный для оказания помощи Иордании в ее экономического развитии. Об этом говорится в сообщении, распространенном канцелярией главы британского правительства Терезы Мэй, которая в четверг откроет в Лондоне международную конференцию "Иордания: рост и возможности", передает УНН.
"(Будет сделан) вклад в целевой фонд Всемирного банка для Иордании в размере 14 млн фунтов стерлингов. Собранные международным сообществом средства будут направлены на модернизацию государственной системы управления, продвижения экспорта и облегчения деятельности бизнеса", - говорится в документе.
Кроме премьер-министра Соединенного Королевства в конференции примут участие министр финансов США Стивен Мнучин, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Могерини и исполняющая обязанности главы Всемирного банка Кристалина Георгиева. Планируется, что Мэй объявит о готовности официального Лондона выступить поручителем при предоставлении Иордании кредита ВБ на 250 млн долларов.
"Иордания демонстрировала решительность в деле борьбы с терроризмом и в качестве союзника в международной коалиции, противостоящей "Даиши" (арабское название "Исламское государство" - ред). С той же решимостью Иордания стремится к миру и способствует стабильности на Ближнем Востоке, - говорится в приведенной Даунинг-стрит, 10 выдержка из речи, которую произнесет на конференции Мэй. - Десятилетиями Иордания и Соединенное Королевство тесно сотрудничали с этим других вопросов. Как я говорила Иров лидерам на первом саммите Евросоюз - ЛАГ, который состоялся на этой неделе, стабильность, мир и процветание в регионе важны для Соединенного Королевства и Европы, и не только для них".
Как сообщал УНН, Президент США Дональд Трамп в среду, 6 февраля, выдвинул кандидатуру заместителя министра финансов США по международным делам Дэвида Мелпаса на пост главы Всемирного банка (ВБ).