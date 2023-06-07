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Велика Британія очікує на "всі наявні факти" щодо вибуху на Каховській ГЕС

Київ • УНН

 • 367926 перегляди

КИЇВ. 7 червня. УНН. На даному етапі Велика Британія не бажає покладати провину за руйнування Каховської греблі і чекає на "всі наявні факти", заявив у середу AFP міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі, передає УНН.

Велика Британія очікує на "всі наявні факти" щодо вибуху на Каховській ГЕС

Цитата

"Ми не збираємося нічого говорити, допоки не будемо повністю озброєні всіма доступними фактами. Отже, ми не хочемо помилитися через обережність у цьому питанні", - сказав Клеверлі в інтерв'ю в кулуарах зустрічі в ОЕСР у Парижі.

Він заявив, що остаточну відповідальність за всі події та руйнування у війні несе росія, яка ініціювала конфлікт своїм вторгненням.

"Зрозуміло, що ця подія є прямим наслідком вторгнення росії в Україну, і росія нічого не може зробити, щоб приховати цей факт".

Відповідаючи на запитання про нові поставки західної зброї до Києва, зокрема американських винищувачів F-16, Клеверлі відхилив попередження кремля про ризик ескалації конфлікту.

"Ми прийняли свідоме рішення, що не можемо допустити, щоб ескалація риторики або брязкання зброєю з боку володимира путіна або кремля завадили нам чинити правильно", - сказав Клеверлі.

"У міру того, як українці наближаються до успіху та до перемоги, з кремля лунатимуть регулярніші та пронизливіші звуки. Це завжди буде неминучою реакцією росії на успіх на полі бою".

"Ми допомагаємо. Ми жертвуємо обладнання і, звичайно, як їхні друзі на міжнародній арені, ми говоримо з ними про наші погляди на найкращий спосіб забезпечення цієї самооборони", - сказав він.

Клеверлі перебуває у Парижі, щоб головувати на зустрічі міністрів у Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), багатосторонній економічній організації, що об'єднує демократичні країни.

Одним із його пріоритетів є підготовка Конференції з відновлення України, яка відбудеться у Лондоні 21-22 червня, коли союзники України обговорять відновлення та способи залучення приватного сектору.

"Йдеться про те, щоб переконатися, що ми визначили, які потреби будуть в України".

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