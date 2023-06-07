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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Великобритания ожидает "все имеющиеся факты" относительно взрыва на Каховской ГЭС

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 июня. УНН. На данном этапе Великобритания не желает возлагать вину за разрушение Каховской плотины и ждет "всех имеющихся фактов", заявил в среду AFP министр иностранных дел Джеймс Клеверли, передает УНН.

Великобритания ожидает "все имеющиеся факты" относительно взрыва на Каховской ГЭС

Цитата

"Мы не собираемся ничего говорить, пока не будем полностью вооружены всеми доступными фактами. Следовательно, мы не хотим ошибиться из-за осторожности в этом вопросе", — сказал Клеверли в интервью в кулуарах встречи в ОЭСР в Париже.

Он заявил, что окончательную ответственность за все события и разрушения в войне несет россия, которая инициировала конфликт своим вторжением.

"Понятно, что это событие является прямым следствием вторжения россии в Украину, и россия ничего не может сделать, чтобы скрыть этот факт".

Отвечая на вопрос о новых поставках западного оружия в Киев, в частности американских истребителей F-16, Клеверли отклонил предупреждения кремля о риске эскалации конфликта.

"Мы приняли сознательное решение, что не можем допустить, чтобы эскалация риторики или бряцание оружием со стороны владимира путина или кремля помешали нам поступать правильно", — сказал Клеверли.

"По мере того, как украинцы приближаются к успеху и к победе, из кремля будут раздаваться более регулярные и пронзительные звуки. Это всегда будет неизбежной реакцией россии на успех на поле боя".

"Мы помогаем. Мы жертвуем оборудование и, конечно, как их друзья на международной арене, мы говорим с ними о наших взглядах на лучший способ обеспечения этой самообороны", — сказал он.

Клеверли находится в Париже, чтобы председательствовать на встрече министров в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), многосторонней экономической организации, объединяющей демократические страны.

Одним из его приоритетов является подготовка Конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Лондоне 21-22 июня, когда союзники Украины обсудят восстановление и способы привлечения частного сектора.

"Речь идет о том, чтобы убедиться, что мы определили, какие потребности будут у Украины".

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