Великобритания ожидает "все имеющиеся факты" относительно взрыва на Каховской ГЭС

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"Мы не собираемся ничего говорить, пока не будем полностью вооружены всеми доступными фактами. Следовательно, мы не хотим ошибиться из-за осторожности в этом вопросе", — сказал Клеверли в интервью в кулуарах встречи в ОЭСР в Париже.

Он заявил, что окончательную ответственность за все события и разрушения в войне несет россия, которая инициировала конфликт своим вторжением.

"Понятно, что это событие является прямым следствием вторжения россии в Украину, и россия ничего не может сделать, чтобы скрыть этот факт".

Отвечая на вопрос о новых поставках западного оружия в Киев, в частности американских истребителей F-16, Клеверли отклонил предупреждения кремля о риске эскалации конфликта.

"Мы приняли сознательное решение, что не можем допустить, чтобы эскалация риторики или бряцание оружием со стороны владимира путина или кремля помешали нам поступать правильно", — сказал Клеверли.

"По мере того, как украинцы приближаются к успеху и к победе, из кремля будут раздаваться более регулярные и пронзительные звуки. Это всегда будет неизбежной реакцией россии на успех на поле боя".

"Мы помогаем. Мы жертвуем оборудование и, конечно, как их друзья на международной арене, мы говорим с ними о наших взглядах на лучший способ обеспечения этой самообороны", — сказал он.

Клеверли находится в Париже, чтобы председательствовать на встрече министров в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), многосторонней экономической организации, объединяющей демократические страны.

Одним из его приоритетов является подготовка Конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Лондоне 21-22 июня, когда союзники Украины обсудят восстановление и способы привлечения частного сектора.

"Речь идет о том, чтобы убедиться, что мы определили, какие потребности будут у Украины".