Велика Британія може допомогти Україні розмінувати узбережжя та вивезти зерно - Джонсон

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“Що Велика Британія, можливо, може запропонувати, перш за все, так це досвід у галузі морського страхування та великий досвід у переміщенні товарів, скажімо так, через спірні райони моря”, — заявив прем'єр.

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За його словами, питання розблокування “зернового коридору” вирішуються на міжнародному рівні. Велика Британія веде переговори з Туреччиною та Європою, щоб спланувати план дій.

При цьому він відзначив, що Лондон розглядає можливість надати суверенні гарантії для страхування суден, які вивозитимуть українське зерно.

“Я не хочу вдаватися до технічних або військових подробиць, але ви можете згадати, що ми вже зробили, поставивши озброєння для захисту українців. І ми говоримо з ними на технічному рівні, щоб допомогти розмінувати Одесу”, — додав Джонсон.

Додамо

Росія вивезла з тимчасово захоплених територій Херсонської та Запорізької області понад 500 тис. тонн вкраденого українського зерна.

У середу, 22 червня, делегації міноборон Туреччини та росії провели переговори щодо виходу з українських портів суден із зерном. За результатами переговорів було прийнято рішення про проведення чотиристоронньої зустрічі (Туреччина, Україна, росія та ООН) для обговорення варіантів вивезення українського зерна.

Як повідомляє МЗС України, на сьогодні немає конкретних домовленостей щодо проведення чотиристоронніх переговорів.