Велика Британія двічі за добу піднімала винищувачі на перехоплення російських літаків
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. За останні 24 години британські винищувачі двічі піднімалися у повітря для перехоплення кількох російських літаків, що летіли поблизу повітряного простору НАТО, повідомляє УНН.
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У четвер увечері "Тайфуни" Королівських ВПС Великої Британії, що базуються на авіабазі Амарі в Естонії, і шведські ВПС "Гріпенс" були підняті в повітря для перехоплення російського розвідувального літака Іл-20 і винищувача Су-27, йдеться в заяві міністерства оборони.
У п'ятницю вранці британські літаки знову піднялись в повітря для перехоплення двох транспортних літаків, що летіли на південь з материкової частини росії в бік Калінінградської області, йдеться в повідомленні.
"Російські літаки не відповідали міжнародним нормам, не зв'язуючись з відповідними районами польотної інформації, проте вони залишалися в міжнародному повітряному просторі і літали професійно", - йдеться у повідомленні.
Пізніше перед винищувачами Королівських ВПС було поставлено завдання перехопити два бомбардувальники Ту-22М і два винищувачі Су-30, які також летіли на південь із материкової частини росії над Фінською затокою та Балтійським морем.
"Ці перехоплення є яскравим нагадуванням про те, що Королівські військово-повітряні сили завжди готові захищати наше небо і небо наших союзників, а скоординовані дії кількох військово-повітряних сил є наочною демонстрацією цінності наших міжнародних союзів", - заявив міністр оборони Бен Воллес.