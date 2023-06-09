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Великобритания дважды за сутки поднимала истребители на перехват российских самолетов

Киев • УНН

 • 2451270 просмотра

КИЕВ. 9 июня. УНН. За последние 24 часа британские истребители дважды поднимались в воздух для перехвата нескольких российских самолетов, летевших вблизи воздушного пространства НАТО, сообщает УНН.

Великобритания дважды за сутки поднимала истребители на перехват российских самолетов

Детали

В четверг вечером "Тайфуны" Королевских ВВС Великобритании, базирующиеся на авиабазе Амари в Эстонии, и шведские ВВС "Грипенс" были подняты в воздух для перехвата российского разведывательного самолета Ил-20 и истребителя Су-27, говорится в заявлении министерства обороны.

В пятницу утром британские самолеты снова поднялись в воздух для перехвата двух транспортных самолетов, летевших на юг с материковой части россии в сторону Калининградской области, говорится в сообщении.

"Российские самолеты не соответствовали международным нормам, не связываясь с соответствующими районами полетной информации, однако они оставались в международном воздушном пространстве и летали профессионально", — говорится в сообщении.

Позже перед истребителями Королевских ВВС была поставлена задача перехватить два бомбардировщика Ту-22М и два истребителя Су-30, которые также летели на юг с материковой части россии над Финским заливом и Балтийским морем.

"Эти перехваты являются ярким напоминанием о том, что Королевские военно-воздушные силы всегда готовы защищать наше небо и небо наших союзников, а скоординированные действия нескольких военно-воздушных сил являются наглядной демонстрацией ценности наших международных союзов", — заявил министр обороны Бен Уоллес.

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