Величезний айсберг скоро відколеться від Антарктиди
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Від останньої частини шельфового льодовика Ларсена протягом декількох тижнів або місяців може відколотися брила льоду площею близько п'яти тисяч квадратних кілометрів (це як дві третини Чернівецької області), передає УНН з посиланням на ВВС.
Льодовик Larson C - остання ціла частина шельфового льодовика, який раніше складався з трьох частин і мав загальну площу, яку можна порівняти з площею острова Ямайка. За останні десятиліття льодовики Larson A і Larson B відкололися і пішли під воду.
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Дослідники припускають, що величезний льодовик зруйнувало глобальне потепління. Однак прямих доказів цьому наразі немає.
Зокрема Larson A відколовся від основного масиву в 1995 році. У 2002 році те ж саме неочікувано сталося з частиною Larson B площею 3250 кв. км і товщиною 220 м.
Тепер процес дезінтеграції дійшов до останньої частини льодовика Ларсена.
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Коли він дійде до океану, від льодовика відколеться крижина площею п'ять тисяч квадратних кілометрів.
Статися це може протягом місяців чи навіть тижнів. Зараз Larson C з'єднаний з рештою масиву Антарктиди лише 20 км цілої криги.
"Якщо через кілька місяців вона ще не відламається, я буду дуже здивований", - сказав професор Алан Лакмен, керівник проекту Midas. Мета цього проекту вчених з британського Університету Свонсі - спостереження за таненням полярних льодовиків.
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Команда професора А.Лакмена не вважає руйнування льодовика прямим наслідком глобального потепління. Як відзначають вчені, розлом Larson C існував протягом десятиліть. Однак різко зростати він почав саме в останні роки.
"Ми впевнені, хоча багато інших з цим і не згодні, що льодовик, який залишиться буде менш стабільним, ніж зараз", - говорить професор А.Лакмен.
Брила, яка відпаде від Larson C, стане одним з найбільших айсбергів в історії.
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За деякими оцінками, якщо під воду піде зрештою весь льодовик Larson C, рівень моря може піднятися на 10 сантиметрів. Однак це не станеться у найближчій перспективі, відзначають дослідники.