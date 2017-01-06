Огромный айсберг скоро отколется от Антарктиды

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Киев • УНН

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КИЕВ. 6 января. УНН. От остальной части шельфового ледника Ларсена в течение нескольких недель или месяцев может отколоться глыба льда площадью около пяти тысяч квадратных километров (это как две трети Черновицкой области), передает УНН со ссылкой на ВВС.

Ледник Larson C - последняя целая часть шельфового ледника, который ранее состоял из трех частей и имел общую площадь, которую можно сравнить с площадью острова Ямайка. За последние десятилетия ледники Larson A и Larson B откололись и ушли под воду.

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Исследователи предполагают, что огромный ледник разрушило глобальное потепление. Однако прямых доказательств этому пока нет.

В частности Larson A откололся от основного массива в 1995 году. В 2002 году то же самое неожиданно произошло с частью Larson B площадью 3250 кв. км и толщиной 220 м.

Теперь процесс дезинтеграции дошел до последней части ледника Ларсена.

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Когда он дойдет до океана, от ледника отколется льдина площадью пять тысяч квадратных километров.

Произойти это может в течение месяцев или даже недель. Сейчас Larson C соединен с остальными массивами Антарктиды лишь 20 км целой льдины.

"Если через несколько месяцев она еще не отломится, я буду очень удивлен", - сказал профессор Алан Лакмен, руководитель проекта Midas. Цель этого проекта ученых из британского Университета Суонси - наблюдение за таянием полярных ледников.

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Команда профессора А.Лакмена не считает разрушение ледника прямым следствием глобального потепления. Как отмечают ученые, разлом Larson C существовал на протяжении десятилетий. Однако резко расти он начал именно в последние годы.

"Мы уверены, хотя многие другие с этим и не согласны, что ледник, который останется будет менее стабильным, чем сейчас", - говорит профессор А.Лакмен.

Глыба, которая отпадет от Larson C, станет одним из крупнейших айсбергов в истории.

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По некоторым оценкам, если под воду уйдет в конце концов весь ледник Larson C, уровень моря может подняться на 10 сантиметров. Однако это не произойдет в ближайшей перспективе, отмечают исследователи.

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