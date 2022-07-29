Вечірній обстріл Миколаєва: поранено трьох людей
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Внаслідок вчорашнього обстрілу російськими окупантами Миколаєва є руйнування, поранено трьох осіб. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.
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Влучання, зі слів голови ОВА, у Миколаєві були у подвір’я приватних житлових будинків, зруйновано три будівлі. Значні пошкодження отримали сусідні будинки. Також пошкоджено пункт видачі гуманітарної допомоги.
"Попередньо, троє осіб зазнали поранень", - зазначив Кім у Telegram.
У Миколаївському районі зафіксовано обстріли території між селами Новомиколаївка та Костянтинівка Первомайської громади. Внаслідок чого відбулися численні займання полів та сухостою. Також після ворожих обстрілів виникло загоряння поля з пшеницею в селі Дмитрівка Куцурубської громади і відбулося займання хвойної підстилки на Кінбурнській косі. Вранці 29 липня зафіксовано влучання на території між селами Дмитрівка та Солончаки Куцурубської громади. Постраждалих та руйнувань немає.
У Баштанському районі вчора були обстріли за межами села Широке Широківської громади. Постраждалих немає. Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Пошкоджено лінію електропередач, у зв'язку з чим відсутнє електропостачання на території всієї громади. Під постійним ворожим вогнем залишаються села, що знаходяться на лінії розмежування. Інформація щодо постраждалих та руйнувань житлових будинків уточнюється.
У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Нагадаємо
Оперативне командування "Південь" повідомило, що окупанти ввечері обстріляли Миколаїв системами залпового вогню “Смерч”.