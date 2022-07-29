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Вечерний обстрел Николаева: ранены три человека

Вечерний обстрел Николаева: ранены три человека

Киев • УНН

 • 118230 просмотра

КИЕВ. 29 июля. УНН. В результате вчерашнего обстрела российскими оккупантами Николаева нсть разрушения, ранены три человека. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает УНН.

Детали

Попадания, по словам главы ОВА, в Николаеве были во двор частных жилых домов, разрушены три здания. Значительные повреждения получили соседние дома. Также поврежден пункт выдачи гуманитарной помощи.

"Предварительно, три человека получили ранения", - отметил Ким в Telegram.

В Николаевском районе зафиксированы обстрелы территории между селами Новониколаевка и Константиновка Первомайской громады. В результате чего произошли многочисленные возгорания полей и сухостоя. Также после вражеских обстрелов возникло возгорание поля с пшеницей в селе Дмитровка Куцурубской громады и произошло возгорание хвойной подстилки на Кинбурнской косе. Утром 29 июля зафиксировано попадание на территории между селами Дмитровка и Солончаки Куцурубской громады. Пострадавших и разрушений нет.

В Баштанском районе вчера были обстрелы за пределами села Широкое Широковской громады. Пострадавших нет. Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской громады. Повреждена линия электропередач, в связи с чем отсутствует электроснабжение на территории всей громады. Под постоянным вражеским огнем остаются села, находящиеся на линии разграничения. Информация о пострадавших и разрушениях жилых домов уточняется.

В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Напомним

Оперативное командование "Юг" сообщило, что оккупанты вечером обстреляли Николаев системамы залпового огня “Смерч”.

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