Вечірній Київ став у заторах
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. На дорогах Києва ввечері спостерігається високий рівень заторів. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Максимальний рівень заторів спостерігається на бульварі Тараса Шевченка, Володимирському узвозі, Набережному шосе, вулиці Саксаганського, Богдана Хмельницького, Короленківській, Басейній, Великій Житомирській, бульварі Дружби народів, проспекті Валерія Лобановського.
Також затори скували вулицю Велику Васильківську, Михайла Грушевського, Січових Стрільців, Хрещатик, бульвар Лесі Українки, вулицю Антоновича, Жилянську, Бульварно-Кудрявську, Петра Сагайдачного, Глибочицьку, Нижній Вал, Юрія Іллєнка, В’ячеслава Чорновола.
На лівому березі столиці місцями ускладнений рух на проспекті Генерала Ватутіна, вулиці Оноре де Бальзака, Володимира Маяковського, бульварі Перова, проспекті Юрія Гагаріна, вулиці Гната Хоткевича, Євгена Сверстюка, проспекті Соборності, вулиці Будівельників, Раїси Окіпної, Здолбунівській, Харківському шосе.
Крім того, значно ускладнений рух на Великій Окружній дорозі, на проспекті Перемоги: від станції метро "Берестейська" до "Житомирської"; вулиці Соборній та Київській.
На столичних мостах, крім Дарницького та моста Патона, рух ускладнений лише в один бік - від центру. На мосту Патона спостерігається ускладнення руху в обидві сторони. Дарницьким мостом можна проїхати вільно.
Як повідомляв УНН, сьогоднішній ранок у Києві розпочався із заторів.