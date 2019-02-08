Вечерний Киев стал в пробках
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. На дорогах Киева вечером наблюдается высокий уровень пробок. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Максимальный уровень пробок наблюдается на бульваре Тараса Шевченко, Владимирском спуске, Набережном шоссе, улице Саксаганского, Богдана Хмельницкого, Короленковской, Бассейной, Большой Житомирской, бульваре Дружбы народов, проспекте Валерия Лобановского.
Также пробки сковали улицу Большую Васильковскую, Михаила Грушевского, Сечевых Стрельцов, Крещатик, бульвар Леси Украинский, улицу Антоновича, Жилянскую, Бульварно-Кудрявскую, Петра Сагайдачного, Глыбочицкую, Нижний Вал, Юрия Ильенко, Вячеслава Черновола.
На левом берегу столицы местами осложнено движение на проспекте Генерала Ватутина, улице Оноре де Бальзака, Владимира Маяковского, бульваре Перова, проспекте Юрия Гагарина, улицы Гната Хоткевича, Евгения Сверстюка, проспекте Соборности, улице Строителей, Раисы Окипной, Здолбуновской, Харьковском шоссе.
Кроме того, значительно затруднено движение на Большой Окружной дороге, на проспекте Победы от станции метро "Берестейская" до "Житомирской"; улице Соборной и Киевской.
На столичных мостах, кроме Дарницкого и моста Патона, движение затруднено только в одну сторону - от центра. На мосту Патона наблюдается затруднение движения в обе стороны. По Дарницкому мосту можно проехать свободно.
Как сообщал УНН, сегодняшнее утро в Киеве начался с пробок.