Вечірній Київ скували затори: які вулиці варто об'їхати
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Станом на 20:00 у центрі столиці спостерігаються затори. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Зокрема, затори скували вулицю Шосейну, бульвар Шевченка, Дніпровський узвіз, Бессарабську площу, вулицю Шота Руставелі, Броварський проспект, вулицю Павла Скоропадського, бульвар Дружби народів, вулицю Рогнідинську, вулицю Автозаводську, Оболонський проспект, частково вулицю Саксаганського та Велику Васильківську.
Рух на Північному мосту ускладнений. На мосту Метро, Русанівському та Дарницькому можна проїхати вільно. Рух ускладнений в напрямку лівого берега.
Нагадаємо, у Києві оголосили штормове попередження.