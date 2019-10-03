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Вечерний Киев сковали пробки: какие улицы стоит объехать

Киев • УНН

 • 17264 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. По состоянию на 20:00 в центре столицы наблюдаются заторы. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Вечерний Киев сковали пробки: какие улицы стоит объехать

В частности, пробки сковали улицу Шоссейная, бульвар Шевченко, Днепровский спуск, Бессарабскую площадь, улицу Шота Руставели, Броварской проспект, улицу Павла Скоропадского, бульвар Дружбы народов, улицу Рогнединскую, улицу Автозаводскую, Оболонский проспект, частично улицу Саксаганского и Большую Васильковскую.

Движение на Северном мосту затруднено. На мосту Метро, Русановском и Дарницком можно проехать свободно. Движение затруднено в направлении левого берега.

Напомним, в Киеве объявили штормовое предупреждение.

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