Вдруге за цей місяць "замінували" аеропорт "Вінниця"

“Невідомий подзвонив на стаціонарний номер телефону аеропорту та повідомив, що заміновано термінал. На місце події виїхали усі служби оперативного реагування поліції, вибухотехніки, кінологи зі службовими собаками”, — повідомили в поліції.

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Поліція перекрила в’зд до аеропорту. Правоохоронці обстежують приміщення на предмет виявлення небезпечних предметів.

Нагадаємо, це вже друга така ситуація за цей місяць. Тоді, 10 листопада, окрім вінницького замінували ще 9 аеропортів у різних містах України.

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