Второй раз за этот месяц "заминировали" аэропорт "Винница"

“Неизвестный позвонил на стационарный номер телефона аэропорта и сообщил, что заминирован терминал. На место происшествия выехали все службы оперативного реагирования полиции, взрывотехники, кинологи со служебными собаками ”, - сообщили в полиции.

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Полиция перекрыла въезд в аэропорт. Правоохранители обследуют помещения на предмет выявления опасных предметов.

Напомним, это уже вторая такая ситуация за этот месяц. Тогда, 10 ноября, кроме винницкого заминировали еще 9 аэропортов в разных городах Украины.

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