Второй раз за этот месяц "заминировали" аэропорт "Винница"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Сегодня в 16:16 в полицию поступило сообщение о заминировании аэропорта “Винница”. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Винницкой области, передает УНН.
“Неизвестный позвонил на стационарный номер телефона аэропорта и сообщил, что заминирован терминал. На место происшествия выехали все службы оперативного реагирования полиции, взрывотехники, кинологи со служебными собаками ”, - сообщили в полиции.
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Полиция перекрыла въезд в аэропорт. Правоохранители обследуют помещения на предмет выявления опасных предметов.
Напомним, это уже вторая такая ситуация за этот месяц. Тогда, 10 ноября, кроме винницкого заминировали еще 9 аэропортов в разных городах Украины.
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