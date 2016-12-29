Вдову А.Піночета госпіталізували у Чилі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Вдова екс-диктатора Чилі Аугусто Піночета 94-річна Лусія Іріарт госпіталізована в Сантьяго, УНН із посиланням на РІА "Новости".
"Близькі вдови екс-диктатора стверджують, що йдеться виключно про медобстеження", - йдеться в повідомленні.
За інформацією CNN, жінка страждає від ускладнень дихальних шляхів. За останній рік це її четверта госпіталізація.
Два тижні тому Лусія Іріарт була допитана в якості обвинуваченої у справі про причетність її колишнього фонду до фінансових махінацій. У четвер вона публічно спростувала ці звинувачення.